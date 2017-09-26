В третий раз кряду столица первенствовала в рейтинге развития ГЧП

Российской столице удалось в третий раз подряд стать лидером рейтинга отечественных регионов по уровню развития ГЧП. Он на традиционной основе был составлен специалистами Минэкономразвития РФ и Национального центра ГЧП. 24 апреля общественность была проинформирована о результатах рейтинга за 2017-й год. Об этом рассказывает портал Investmoscow.ru

В комментарии к новости заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, стабильные лидерские позиции мегаполиса в рейтинге можно объяснить несколькими причинами. К примеру, это богатый опыт реализации проектов, а также высокоразвитая институциональная и нормативная среда. Чиновница подчеркнула, что с 2013 г. Москвой было заключено контрактов на условиях ГЧП с общей суммой в 800 миллиардов рублей.

Одним из новых и высокоэффективных механизмов работы в столице РФ сейчас являются заключаемые на долгосрочную перспективу офсетные контракты. Ими предполагаются встречные инвестиционные обязательства поставщика. Об этом рассказал глава московского ДЭПИР Владимир Ефимов. Министр подчеркнул, что в настоящее время высока вероятность привлечения инвесторов к поставкам в мегаполис учебного оборудования и медицинской техники.



