Владимир Ефимов: безработица в Москве фактически отсутствует

В Москве наблюдается активный рост объемов промышленности, которые выросли на треть. Это способствует всплеску экономического развития и дало большой импульс развития рынку труда. Достаточно сказать, что в российской столице сейчас количество прошедших регистрацию в службе занятости человек в четыре раза уступает количеству открытых вакансий. Об этом рассказывает сайт Money Talks.

Комментарием по новости поделился лидер московского ДЭПИР Владимир Ефимов. Так, он сообщил, что в настоящее время официальная безработица в Москве находится на уровне 0,4%, то есть, ее фактически нет. По словам министра, ежегодно в мегаполисе прибавляется по 50-70 тыс. рабочих мест, рынок труда полностью заполняет 7,5 млн. вакансий. В первую очередь работа предоставляется москвичам, которые подали обращение в службу занятости. Вторая очередь — иногородние россияне, третья — иностранцы.

В своем комментарии глава Департамента заострил внимание на том, что активный поиск работы может оказаться успешным не только благодаря близлежащему центру занятости. Вторым способом может выступить «Ярмарка вакансий». В мае пройдет одна из таких ярмарок, которую примет Храм Христа Спасителя.