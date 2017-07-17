ФАС обязала Tele2 снизить тарифы в национальном роуминге до конца мая

До 31 мая сотрудники Федеральной антимонопольной службы обязали сетевого оператора Tele2 снизить стоимость тарифов в национальном роуминге России. Такое объявление появилось на официальном сайте ведомства 25 апреля.

ФАС предписывает организации "Т2 Мобайл" внедрить для абонентов "экономически обоснованные тарифы" на территории России, которая попадает в зону национального роуминга. Исключением станет только полуостров Крым и город Севастополь.

По данным надзорного ведомства, компания установила и реализовала монопольно завышенные тарифы по всей России, кроме вышеназванной республики и города. Этим она нарушила первый 1 пункт, 1 части статьи 10 закона РФ о защите конкуренции. Теперь до конца весны руководству предстоит устранить нарушения и отправить в ФАС отчет о выполнении предписания до истечения пятидневного срока.