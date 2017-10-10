Владимир Ефимов выступил на сессии «Экономика столицы будущего»

По сообщению «Интерфакс», на сессии «Экономика столицы будущего эксперты обсудили пути развития экономики Москвы. Целостная стратегия развития экономики стала главной темой разговора. Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, такие встречи с участием ведущих российских экспертов помогают выявить основные вызовы и риски и найти ключевые точки развития.

Пять дискуссионных площадок позволили определить основные стратегические векторы развития мегаполиса. Промышленная политика, развитие агломерации, информационные разработки, качество городской среды и основы формирования человеческого капитала – все это станет основой проекта «Экономика столицы будущего». Тезисы обсуждений будут включены в программу стратегического развития экономики Москвы.



