Второй купон по облигациям выплачен ямальцам

В Ямале продолжается реализация проекта, который удостоился номинации «Инновация 2017 года» от независимого агентства СBONDs INFO. Речь идет о выпуске облигаций внутреннего займа ЯНАО для населения. Первый купон по ним был выплачен 17 января, а второй — 18 апреля. Эти облигации — высокодоходный и малорисковый рыночный инструмент, позволяющий населению Ямала грамотно вкладывать свои денежные средства. К тому же, местные жители, тем самым, могут влиять на социально-экономическое развитие региона. Об этом рассказывает портал Компании России.

У ЯНАО безупречная кредитная история, а инвестиционная привлекательность находится на высоком уровне, о чем регулярно свидетельствуют российские и международные рейтинговые агентства. Следует отметить, что за время существования автономного округа в нем ни разу не было дефолта по его долговым обязательствам.

Выпуск облигаций для ямальцев был произведен в документарной форме. Это позволяет использовать их только владельцам.



