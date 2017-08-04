Западные санкции дали рост внутреннему туризму в 2018 г.

Внутренние отечественные бизнес-проекты получили максимум внимания инвесторов и предпринимателей благодаря массовым антироссийским санкциям. В таких условиях бросить силы на развитие сегментов своего производства и промышленности – самый разумный выход из ситуации. Такой точки зрения придерживается один из самых крупных инвесторов России Сергей Бачин.

Его усилиями в Ярославской области заработал проект «АгриВолга». Это 50 тыс. гектаров земли, отведенных под мясные и молочные фермы. Именно в таких условиях в России должна, наконец, возродиться сыродельческая промышленность.

Внутренний туризм также показал значительные успехи благодаря развитию сочинского горнолыжного кластера. Всем известный курорт «Роза Хутор», возведенный под руководством Бачина, стал самым привлекательным объектом для российского туриста. Помимо этого, здесь действует уникальная терапевтическая программа по обучению детей с инвалидностью горнолыжному спорту.

Останавливаться на достигнутом Россия не собирается. Благо западные санкции дали «толчок развитию внутреннего въездного туризма в России и привел к росту отечественной органической сельскохозяйственной отрасли», – поделился Сергей Бачин.



