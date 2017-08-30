Резиденция губернатора ЯНАО стоимостью 1,5 млрд. рублей оказалась школой в Ямальском селе

Ряд отечественных медиа накануне «взорвал» Рунет публикацией о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин якобы построил себе элитную дачу за средства регионального бюджета. Отмечалось, что на создание этого объекта было затрачено около полутора миллиардов рублей. Эти цифры указаны в сканах документов (они приложены к публикации), где значится, что Северная строительная компания исполнила госконтракт №121 по возведению объекта. Об этом сообщило ИА «СеверПресс».

Собственник компании Константин Иванов заявил, что будет добиваться в суде признания факта клеветы. Он отметил, что госконтракт №121 действительно выполняется его компанией для РИФ Ямал. Однако по его условиям строится не дача, а школа на 800 мест для села Гыда Тазовского района. Причем средства для исполнения госконтракта направили частники в рамках партнерства с регионом. Сам контракт был выигран компанией в открытых публичных торгах.

Пресс-секретарь губернатора Наталья Хлопунова, в свою очередь, заявила, что это не первый материал, в котором искажаются факты в отношении лидера региона. Она напомнила, что автор прошлых публикаций, в которых рассказывалась история несуществующей роскоши Дмитрия Кобылкина, уже ответил по закону.



