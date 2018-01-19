Владимир Ефимов: современный специалист должен уметь быстро адаптироваться к меняющимся условиям

3-го числа текущего месяца в стенах Московского центра качества образования состоялось плановое заседание Клуба директоров. Глава столичного ДЭПИР Владимир Ефимов в его рамках выступил с докладом о развитии профессиональных компетенций и роли образования в экономике города. Об этом написал сайт Investmoscow.ru.

По мнению министра, в грядущие 10 лет от столичных «спецов» будет требоваться умение быстрой адаптации к меняющимся условиям. В настоящее время московская экономика демонстрирует активный рост по всем ключевым показателям, и ее костяк будет составлен именно из таких специалистов. Как заявил Владимир Ефимов, уже со школьной скамьи требуется рассказывать ученикам о секретах и тонкостях самых востребованных в Москве профессий.

В завершении заседания Клуба директоров его участники обсудили стратегию развития образования Москвы до 2025 г. В ее рамках, как отметил Владимир Ефимов, школьников должны будут обучать не бояться перемен и приспосабливаться к ним, меняя себя. По сути, речь идет о реалиях времени, которое требует от человека меняться вместе с ним, — подчеркнул министр.







