Владимир Ефимов предложил студентам ВШЭ принять участие в модернизации экономики Москвы

Министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов побеседовал со студентами Высшей школы экономики и пригласил их принять участие в модернизации экономической жизни столицы. По мнению чиновника, учащиеся ВШЭ могут выразить свои идеи по разработке креативных проектов, направленных на решение актуальных проблемы. Встреча была организована в рамках проекта «Стажировка в правительстве Москвы», сообщает «Московская газета».

«Москва заинтересована в молодых и креативных специалистах, готовых участвовать в инновационном преображении столицы, предлагать нестандартные решения, постоянно повышать свои профессиональные компетенции», — подчеркнул Владимир Ефимов.

Глава ведомства рассказал будущим экономистам о функциях Департамента экономики,как инструмента в процессе развития мегаполиса, в том числе кураторстве над такими вопросами, как эффективное распределение бюджетных средств, привлечение частных инвестиций для участия в городских проектах, мобилизация доходов от налогов.

Как отметил министр правительства, даже несмотря на вводимые санкции и условия кризиса, экономика Москвы сумела занять конкурентную позицию в борьбе за человеческий капитал и привлечение иностранных инвестиций на уровне мировых мегаполисов.

Нужно отметить, что столица России является главным получателем выделяемых стране инвестиций и опережает по темпам роста инвестиций в основной капитал другие регионы. «Это, в свою очередь, ведет к увеличению комфортности городской среды, к усилению позиций города в конкурентной борьбе за квалифицированные кадры», — отметил Владимир Ефимов.







