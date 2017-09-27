«АгриВолга» поможет вытеснить фальсификат с сырного рынка России

Союз потребителей «Росконтроль» в конце марта устроил масштабную проверку продаваемого в России сыра. Для анализа было отобрано 30 образцов сыров, произведенных в России и Белоруссии. По результаты исследования стало ясно, что, хотя в России и есть качественный сыр, пока его еще очень мало. Лишь 40% из изученных образцов соответствовали требованиям к продукции.

12 из 30 сыров оказались действительно качественными и изготовленными на 100 процентов из молочного жира. Однако, остальные либо не содержали его вообще, либо его доля была настолько мала, что их можно было отнести только к сыросодержащим продуктам.

В скором времени в Ярославской области будет начато производство отечественных сыров, изготавливаемых по рецептуре ВНИИМС. Такая возможность появится благодаря созданию нового сырного кластера на базе предприятий ОАО Даниловский сыродельно-маслосыродельный завод и ФГУП Экспериментальный сыродельный завод Россельхозакадемии в Угличе, приобретенных сельскохозяйственным холдингом «АгриВолга», входящим в группу компаний «Агранта». Презентация проекта состоялась 15 марта, сообщает «THE DAIRYNEWS».

На переоборудование производственных линий под выпуск экопродукта новыми владельцами будет выделено порядка 1,5 миллиардов рублей.

Владельцем холдинговой компании, в состав которой вошли вышеуказанные предприятия, является известный девелопер Сергей Бачин. В своем выступлении он отметил: «Мы формируем сырный кластер в Ярославской области. Холдинг «АгриВолга» собирается существенно улучшить эти заводы и проинвестировать эти проекты».

Среди впускаемой продукции будут и ставшие уже традиционными для Ярославской области «Костромской», «Пошехонский», «Даниловский», «Голландский» сорта.

Появление нового сырного кластера станет еще одним важным этапом в процессе импортозамещения.

Готовую продукцию будут поставлять на рынок области, в соседние районы, в Москву и Московскую область. С расширением производства у компании появится возможность представить ярославский сыр и в других регионах.



