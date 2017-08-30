Стало известно, что компания "Русал", большая часть акций которой принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске, задолжала ВЭБу не больше 100 миллиардов руб‍лей. Об этом рассказал глава государственной корпорации Сергей Горьков.

Сергей Горьков дал комментарий по поводу того, как на сегодняшний день обстоят дела с задолженностью по кредитам российской компании "Русал" перед Внешэкономбанком. По его словам, эта сумма составляет не больше 100 миллиардов руб‍лей.

Кроме того, в сети появился комментарий главы Росимущества Дмитрия Пристанскова. После того, как акции "Русала" резко обвалились из-за введенных Соединенными Штатами Америки санкций относительно российских бизнесменов и их компаний, Олег Дерипаска заявил, что в компании может произойти дефолт. Вследствие этого в сети поползли слухи, что Росимущество планирует купить пакет ее акций, однако сегодня эту информацию опроверг Пристансков.