Трамп обвинил Россию и Китай в неприемлемых играх на курсе валют

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети обвинил Россию и Китай в том, что они ведут какие-то неприемлемые игры на курсах валют. Об этом он сообщил в понедельник, 16 апреля.

Президент США Дональд Трамп выразил свое негодование на странице в соцсети по поводу того, что, по его мнению, российская и китайская стороны ведут какие-то странные игры с обесцениваем валют. По его словам, такие игры вовсе неприемлемы на фоне того, что американское правительство до сих пор продолжает поднимать ставку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что курс евро впервые за два года сумел пробить отметку в 80 рублей, а доллар поднялся до 64 рублей. Это произошло на фоне того, что США ввели в новые санкции в отношении российских бизнесменов и некоторых предприятий.