Центробанк РФ отозвал лицензию у московского банка "ОФК"

Центральный банк РФ лишил лицензии на банковскую деятельность московскую организацию "Объединенный финансовый капитал", которая участвовала в страховании вкладов. Приказ был подписан 16 апреля.

Центробанк указывает, что проблемы у банка появились из-за рискованной бизнес-модели, которая была ориентирована на финансовую помощь предприятиям по производству и продаже алкоголя. Как указано в объявлении, ОФК Банк прибегал к кредитованию взаимосвязанных компаний этой сферы в рамках "схем", которые позволяли формально соблюдать законодательные нормы.

Результаты исследования государственного "Агентства по страхованию вкладов" показали несостоятельность банка и его полную потерю капитала. Эксперты также зафиксировали неоднократные нарушения ОФК Банком требований и стандартов Банка России, связанных с легализацией доходов от преступной деятельности и спонсированием терроризма. В последнем случае банк не выполнял обязанности по выявлению подлежащих контролю операций и оперативному информированию в государственные органы.

Авторы документа указывают: Центробанк несколько раз наказывал ОФК Банк за нарушения. Два раза ограничивалось привлечение вкладов. Несмотря на предупреждения надзорного ведомства, руководство и владельцы не отреагировали на призыв нормализовать работу своего учреждения. Кроме того, внутренний конфликт привел к отказу или неспособности крупных клиентов выполнять свои обязательства.

Специалисты не увидели причин для мер по стабилизации ОФК Банка из-за некачественных активов и неспособности выполнить обязательства перед кредиторами. Поэтому организация лишилась лицензии вместе с правом торговать на рынке ценных бумаг. Теперь ОФК Банк под руководством временной администрации ожидает ликвидации или конкурсного управляющего.