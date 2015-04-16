Состояние Порошенка сократилось на $47 млн

Петр Порошенко в рейтинге 2017 года сотни самых богатых украинцев переместился с 10-го места на 11-ое.

Журнал «Фокус» опубликовал список, состоящий из сотни богатейших украинцев.

В 2017 году владелец кондитерской корпорации «Рошен» Петр Порошенко, который возглавляет Украину на посту президента, переместился в рейтинге с десятой позиции на одиннадцатую. 4 апреля так же говорилось о том, что когда Порошенко подавал декларацию о своих доходах, он указал в числе активов завод, который расположен в Крыму.

В этом году, как и в последние 15 лет, Ринату Ахметову снова удалось удержать свою позицию в ежегодном рейтинге журнала «Фокус» списка самых богатых украинцев на первом месте. Его состояние оценивают в $3,1 млрд. По сравнению с 2016 годом, состояние олигарха увеличилось на треть.

Журнал так же сообщает, что за последний год в суме состояние этой сотни выросло на $2 млрд. Их общий капитал на данный момент составляет $27млрд. Между тем состояние президента Украины Петра Порошенко в этом году сократилось до $542 млн с $589 млн.