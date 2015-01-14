Несмотря на падение рубля в начале торгов, начался его рост

Несмотря на падение рубля в начале торгов на бирже в Москве, начался его рост. В ходе изменений доллар стал больше на 31 копейку, а евро - на 36. Итого валюты достигли 62,9 и 77,82 рублей соответственно.

В сети не устают говорить про обвал фондового рынка в России вследствие новых санкций со стороны США. Эксперты, в целом, скупятся на утешительные прогнозы в отношении этой темы. Тем не менее, если взглянуть на статистику, можно понять, что несмотря на падение рубля в начале торгов, впоследствие начался его рост.

Между тем, паникуя из-за сложившейся, российне начинают скупать бытовую технику. Как передают СМИ, наибольший ажиотаж наблюдается в интернет-магазинах. Это началось еще с субботы. Уже тогда некоторые россияне поняли, что курс рубля упадет. Специалисты магазинов рассказывают о сокращении времени выбора товаров с трех до одной недели.

Эксперты говорят, что цены на бытовую технику поднимутся уже в течении одного с половиной месяца. При этом, раньше их поднимут более мелкие предприниматели. Это связано с тем, что у крупных есть запасы техники, которую они закупали по старой цене.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало новость о том, что на волне подешевения рубля с полок магазинов стали раскупать смарт-часы Mi Band 2.