Голодец призвала россиян не бояться роста цен на лекарства из-за падения рубля

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила о том, что в связи с падением курса рубля россиянам не стоит опасаться роста цен на импортные лекарства. Она отметила, что правительство сделает все возможное, чтобы не допустить подобного.

Во время своего выступления Голодец заявила о том, что жителям России не нужно бояться того, что в связи с нынешней экономической ситуацией, которая произошла из-за новых санкций США, начнут в ускоренном темпе расти цены на медикаменты. Она отметила, что намерена приложить для этого всевозможные усилия и не допустить подобного.

Также Голодец рассказала о том, что все граждане в обязательном порядке будут обеспечены необходимыми лекарствами, в частности, онкобольные. Вице-премьер заметила, что следует крайне постараться, чтобы онкобольные получали все необходимые медикаменты в срок и получали должное лечение.

Напомним, что в среду, 11 апреля, во время торгов на Московской бирже курс евро впервые за последние несколько лет превысил отметку в 80 рублей, в то время как доллар подрос аж до 65 рублей.