"Никто не забыт": Медведев рассказал об ударах, которые пережила экономика РФ за 6 лет

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в среду, 11 апреля, выступил с отчетом правительства перед Госдумой. Премьер рассказал о тех ударах, которые за последние 6 лет получила российская экономика.

Как рассказал Медведев, последние годы стали годами испытаний российской экономики на прочность. По его словам, ей никогда не приходилось бороться со столькими ударами, которые довелось испытать в последнее время. По мнению премьер-министра, от таких потрясений нет иммунитета у любой экономики, однако российской все же удалось выжить и продолжить развиваться.

В ходе своего выступления Медведев сделал заявление о том, что Россия никогда не простит тех, кто пытался ее вытеснить из мировой политики. По словам главы правительства, своим последним решением США пытается бороться с Россией путем нечестной конкуренции. Медведев не сомневается, что им удастся справиться с данным давлением и заметил, что РФ никогда не забудет тех, кто приносил вред стране.