ЦСР рассказал, на сколько к 2034 году увеличится пенсионный возраст

К 2034 году в России пенсионный возраст для женщин увеличится до 63 лет, у мужчин – до 65 лет. Об этом в своем докладе сообщает Центр стратегического развития России.

Как сообщается, в главном приоритете у ЦСР, который возглавляет Алексей Кудрин, стоит увеличение пенсионного возраста россиян. Данный процесс будет осуществляться постепенно, возраст для выхода на пенсию будет изменяться в течении 16 лет.

Так, к 2034 году, в результате постепенных изменений, чтобы выйти на пенсию женщине стоит достигнуть 63-летия, а мужчине нужно достигнуть 65-летия. Такие изменения в ЦСР пояснили тем, что в России улучшается качество и продолжительность жизни. Из этого следует, что граждане смогут дольше сохранять активность, востребованность и возможность работать.

Помимо этого, эксперты из ЦСР поделились своими предположениями о том, что к 2034 году увеличится не только пенсионный возраст, но и размер пенсионных выплат. По данным, пенсии могут в два раза превышать прожиточный минимум. Если перевести сумму в более реальную плоскость, то она поднимется, как минимум, на треть.