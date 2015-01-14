Эксперт рассказал, что случится с рублем в будущем

Доцент кафедры банковского дела и финансов АРНХиГС Сергей Хестанов рассказал, каким он видит возможное будущее рубля. По мнению эксперта, нынешнее падение российской валюты демонстрирует обычную реакцию рынка на негативную новость.

Как отметил эксперт, уже в скором времени рубль вернется на свои прежние позиции. Если сейчас национальная валюта России упала из-за новых санкций США против российских бизнесменов, то скоро все стабилизируется.

По словам Хестанова, нынешняя ситуация с позицией рубля по сравнению с другими валютами явно демонстрирует, как происходит реакция на внезапные новости о негативных изменениях, тут речь идет о санкциях. Эксперт предполагает, что в дальнейшем курс евро и доллара будет изменяться в зависимости от цен на нефть.

Также, влияние на валюту окажет внешнеполитическая ситуация и рост экономики в России, уверен специалист. Эксперт заявил, что падение рубля является «чистой психологией» и обусловлено человеческим фактором.