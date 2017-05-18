Курс евро впервые за два года преодолел отметку в 80 рублей

Курс евро впервые за долгое время преодолел отметку в 80 рублей, в то время как курс доллара вырос до 64 рублей. Такие показатели удалось зафиксировать во время торгов на Московской бирже.

Как стало известно, резкое паление рубля началось сразу же после того, как США ввели новые санкции в отношении российский бизнесменов, чиновников и компаний. По показателям Московской биржи на среду, 11 апреля, курс евро впервые за долгое время, с марта 2016 года, вырос до 80 рублей, а доллар пробил отметку в 64 рубля, так же впервые за два года.

Как удалось подсчитать экспертам, в общей сложности, исходя из торгов на Мосбирже, российские миллиардеры потеряли более 16 миллиардов долларов.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство будет поддерживать компании, которые попали под санкции, а также поручил соответствующим ведомствам проработать все необходимые меры поддержки.