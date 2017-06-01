Проект по созданию музея современного искусства и развития культурного кластера получил одобрение — Наталья Сергунина

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о том, что власти города одобрили создание музея современного искусства и развития культурного кластера на территории промзоны, расположенной на ул. Автозаводская, вл.23.

Таким образом, исполнитель ООО «ЛСР.Объект-М», получив разрешение на аренду объекта, может приступать к работе. Ожидается, что по условиям проекта, будут созданы выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан и кафе, открытая летняя терраса. Такую информацию распространил портал Investmoscow.ru.

Отчетный кластер является частью проекта по развитию территории АМО ЗИЛ. Этот проект охватывает площадь около 470 гектар (в том числе территорию завода им. Лихачева — 333 гектара).

Руководитель столичного ДЭПР Владимир Ефимов в комментарии к событию отметил, что благодаря созданию культурного кластера на территории реорганизованной промзоны можно будет способствовать достижению ряда целей. В частности, это должно помочь развитию района, выступить местом притяжения туристов и, в общем, положительно сказаться на развитии экономики.



