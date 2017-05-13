В Ямале продолжают реализацию президентской программы переселения из аварийного жилья

В ЯНАО состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители местной Общественной палаты и региональных строительных структур. В ходе встречи ОП выдвинула предложение, заключающееся в совместном проведении контрольных мероприятий при реализации региональных жилищных программ. Предложение понравилось руководителю ЯНАО Дмитрию Кобылкину, который выразил ему свою поддержку. Об этом пишет сайт Компании России.

В Ямале уделяют повышенное внимание качественному строительству объектов жилого и социального назначения. В регионе проводятся плановые проверки надзорных органов, а также внеплановые, которые мотивируются сигналами со стороны населения. По каждому случаю проводится анализ.

Ямал является одним из двух российских регионов, где идет реализация президентской программы по расселению из аварийного жилья. Каждый год здесь расселяется от 50000 до 80000 кв. м.

В ходе мероприятия было объявлено о том, что в Ямале сформирована вторая программа по расселению 635000 кв. м. За реализацию этих задач будет отвечать только региональный бюджет. Из него планируется выделить в течение восьми лет 50 млрд. рублей.