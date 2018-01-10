Наталья Сергунина рассказала о налаженной системе работы с имущественным налогообложением в Москве

Как сообщает инвестпортал Москвы, на заседании Президиума Правительства Москвы было принято решение исключить 205 объектов из Перечня имущества, облагаемого налогом, исчисляемым на основе кадастровой стоимости. Причины исключения разные: несоответствие критериям Перечня, ошибки в сведениях о назначении зданий, изменение цели использования объекта.

Общая площадь исключенных из Перечня зданий составляет порядка 800 тыс. кв. метров. Собственники этих объектов теперь будут платить имущественный налог, рассчитываемый на основе балансовой стоимости. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, оперативно проверять обоснованность налоговых платежей на имущество позволила эффективно выстроенная Правительством Москвы система: «Благодаря этому появилась возможность вносить в Перечень соответствующие изменения и поддерживать приоритетные для города отрасли».