Минздрав России заявил об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства в области закупок лекарств для ВИЧ-инфицированных

По сообщению пресс-службы Минздрава РФ, информация о факте сговора между Минздравом России и компанией Р-Фарм, якобы обнаруженной ФАС, не соответствует действительности. Речь идет о закупке препаратов, необходимых для лечения ВИЧ-инфицированных больных.

Как подчеркивает ведомство, в прошлом году заключено 87 государственных контрактов на поставку антиретровирусных препаратов, 32 из них - с Р-Фарм. Все контракты заключались на принципе конкурентных способов выбора поставщиков в результате общедоступных открытых электронных аукционов. По итогам заключенных договоров госбюджет России сэкономил 4,8 млрд рублей, поскольку удалось снизить стоимость лечения ВИЧ-больных в два раза, по сравнению с предыдущим годом. Благодаря снижению стоимости препаратов Минздрав, не привлекая дополнительных средств, увеличил охват лечением ВИЧ-пациентов c 39,5 % до 50,14 %.

Отмечается, что сама проверка, на основании которой Министерство здравоохранения обвинили в нарушениях антимонопольного законодательства, велась с грубыми нарушениями, об этом ведомство проинформировало главу ФАС. В акте службы нет приведенных фактов, указывающих на наличие признака нарушения.