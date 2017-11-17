Эксперт: Скоро курс биткоина взлетит практически в 20 раз

Том Ли, который работает в компании Fundstrat Global Advisors, пришел к выводу, что в скором времени цена биткоина может вырасти практически в 20 раз. Такой рост он связывает с тем, что криптовалюты давно уже предложили людям независимость от существующей банковско-финансовой системы.

Как рассказал Ли, он не понимают тех людей, которые пессимистически настроены в отношении биткоина и прочих криптовалют, несмотря на то, что в последнее время отмечается их значительное падение. Эксперт отметил, что несмотря на все это, ранее криптовалюты без всякого финансирования и капитализации все же смогли занять свое весьма не последнее место на финансовом рынке.

Популярность биткоина Том Ли объясняет тем, что во многих странах люди уже давно перестали доверять правительству, которое управляет всей финансовой системой, а также финучреждениям. Например, уровень доверия к правительству в США минимально снизился в соотношении с последними 50 годами, а в Греции и Аргентине ситуация гораздо хуже.

В связи с этим популярность криптовалют с каждым днем будет продолжать расти, ведь она не привязана в настоящий момент ни к одному из финансовых учреждений мира, молодежь способна таким образом зарабатывать на майнинге все больше средств и курс биткоина продолжит активный рост. Так, эксперт полагает, что в скором времени курс биткоина может взлететь практически в 20 раз.