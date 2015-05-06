Российский трэнд экономики грозит уничтожить доллар

Стремление российской экономики отказаться от доллара грозит уничтожить американскую валюту. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на аналитика Йенса Нордвига.

Ранее конфликт с США и проявления нестабильности финансовой системы, завязанной на доллар, заставил правительство России постепенно перевести международные расчеты на рубли. Своим примером россияне призывают многие страны выходить из-под долларовой зависимости и переводить средства в национальных валютах.

Эксперт с Уолл Стрит обратил внимание, что некоторые ведущие банки Европейского союза уже сейчас раздумывают над переходом на евро. Йенс Нордвиг предполагает, что в 2020 году финансовые компании могут снизить объёмы средств в долларах на 500 миллиардов.

Другие аналитики также считают, что при усугублении современной геополитической обстановки позиции доллара могут сильно пошатнуться. В частности, процесс катализируют действия Дональда Трампа. Новыми импортными пошлинами на металлы президент США провоцирует партнеров на суровые ответные меры, что может привести к блокаде ведущей ныне валюты.