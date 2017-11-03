Между ассоциацией «РазДельный Сбор» и ГК «ЭкоТехнологии» подписано соглашение о сотрудничестве

Санкт-Петербург с 21 по 23 марта принимает на своей площадке XVIII форум «Экология большого города». В ходе первого дня этого важного международного мероприятия много говорилось о развитии раздельного сбора отходов (РСО). Отмечается, что в ходе Круглого стола на эту тему было подписано соглашение между представителями Ассоциации «РазДельный Сбор» и ГК «ЭкоТехнологии». Оно предусматривает сотрудничество и информационное взаимодействие в деле совместного информирования российского населения о пользе и инфраструктуре РСО, сообщает Новая Губерния.

В последние два года ГК «ЭкоТехнологии» вместе с партнерами осуществила запуск ряда объектов, которые в рамках соглашения были нанесены на карту РСО . Это самая полная база данных пунктов приема по всей России. Она на регулярной основе обновляется и пополняется волонтерами. Следует отметить, что предваряя подписание соглашение, Компанией был передан Ассоциации ряд новых адресов. Теперь на карту нанесут более 300 новых точек, где установили сетчатые контейнеры с целью сбора пластиковых отходов.