Фермеры Калужской области приняли участие в работе Всероссийского форума сельхозпроизводителей

Не так давно на территории Краснодара прошел ряд мероприятий в рамках Всероссийского форума сельхозпроизводителей. На нем присутствовал и глава государства Владимир Путин. Форум занял два дня, во время которых состоялся ряд встреч и заседаний. Отмечено, что российское сельское хозяйство сделало большой шаг для обеспечения качественной продукцией граждан, продолжает брать новые высоты экспорт, производство зерна выросло в 2 раза, мяса птицы в 5 раз, свинины в 2,5 раза. Об этом написала служба новостей «АККОР».

К числу федеральных лидеров в этом направлении относится Калужская область. Председатель местной Ассоциации КФХ Бабкен Испирян сообщил, что за минувшие пять лет десятки хозяйств региона получили гранты на развитие своего дела. Благодаря этому, в области в полтора раза выросли объемы производимого молока и мяса, а поголовье коров увеличилось в три раза.

По словам Испиряна, демонстрируемые результаты во многом стали возможными благодаря местным властям в лице Губернатора региона Анатолия Артамонова и главу Минсельхоза Калужской области Леонида Громова.

Отметим, что во время Форума Калужские фермеры отметили, что нужно оказывать поддержку сыроварам, колбасникам, растениеводам. Также они заявили, что нужно вводить в оборот брошенные в девяностые годы земли.