Правительство Великобритании будет активно внедрять криптовалюту

Правительство Великобритнии сообщило о планах развития экономики в секторе криптовалют. Также было заявлено о создании специальной группы, которая займется данным вопросом.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд заявил, что правительство приняло идти навстречу развивающемуся сектору, помогать в развитии. Он рассказал, что Великобритания планирует лидировать в сфере цифровых революций. Целевая группа займется просчетом рисков в отношении криптовалют и планировать успешные варианты использования нового сектора экономики. Данная инициатива является составляющей другого, более крупного проекта.

Филип Хэммонд отметил, что целевая группа будет состоять из Банка Англии, Управления по финансовому регулированию и надзору, а также самого Казночейства Великобритании.

Премьер-министр Тереза Мэй отметила, что криптовалюта связана с высоким уровнем рисков и может быть использована в преступных целях. Стоит отметить, что в 2017 году правительство Великобритании сообщало о запуске собственных цифровых денег в начале 2018, однако на данный момент новостей нет.