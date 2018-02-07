На четыре процента в прошлом году выросли экспортные объемы столичной экономики

Лидер московского ДЭПИР Владимир Ефимов сообщил о том, что экспортные объемы в главном городе России планомерно увеличиваются. Достаточно сказать, что в прошлом году экспортные объемы в мегаполисе выросли на 4,1% (если сравнивать с годом ранее). Рост экспорта в сфере услуг составил 6,5%, а в товарном сегменте — 3,5%. Совокупный объем столичного экспорта превзошел показатель в 9,8 триллиона рублей. Наиболее уверенную динамику роста экспорта продемонстрировали высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности. Об этом сообщил Инвестпортал Москвы.

Министр также не преминул напомнить, что два года назад в столице приступили к реализации программы, нацеленной на оказание поддержки промышленности. Она, в частности, способствует развитию высокотехнологичных отраслей. Положительная динамика экспорта в Москве является доказательством эффективности программы, — отметил Владимир Ефимов.