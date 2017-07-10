Центробанк России ввел временную администрацию в "ОФК"

Центробанк России ввел временную администрацию в банке "Объединенный финансовый капитал". Этим займется Агентство по страхованию вкладов. Также в "ОФК" на три месяца прекратили удовлетворение требований кредиторов.

Стало известно о нестабильной ситуации, которая в последнее время сопровождает банк "ОФК". Трудности, о которых идет речь, связаны с его неустойчивым положением в финансовом плане. По этой причине в ситуацию был вынужден вмешаться Центробанк России, который и произвел меры, которые счел нужными, для того, чтобы уберечь клиентов "Объединенного финансового капитала" от возможных негативных последствий.

Так, в течение последующих шести месяцев управлять крупным кредитным учреждением "ОФК" будет временная администрация. Кроме того, в течение первой половины вышеуказанного срока будет происходить мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Такая мера позволит перестраховаться и произвести все необходимые выплаты.