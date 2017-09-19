Владимир Ефимов рассказал о важных аспектах реформирования системы госуправления

Эффективность использования внутренних ресурсов является важным элементом в процессе реформирования системы государственного управления. Данное заявление было сделано министром Правительства Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития города Владимиром Ефимовым, в ходе выступления на секции форума «Россия – страна возможностей» 15 марта, сообщает Информационный центр Правительства Москвы.

В данном аспекте московская модель управления может считаться образцовой, отметил Ефимов. «Город изначально оформил стратегические задачи развития, оптимизировал процессы по их реализации и подобрал квалифицированный персонал», - пояснил он.

Как отмечается в сообщении столичного Департамента экономической политики и развития, в ряде структур Правительства Москвы в процессе оптимизации произошли существенные изменения, выразившиеся в сокращение числа сотрудников аппарата почти на треть. Однако, нагрузки на оставшийся персонал удалось избежать благодаря правильной постановке задач, оптимизации процесса и сокращению бюрократических препон. Средства, высвобожденные в результате оптимизации, были направлены на повышение зарплат оставшихся кадров - управленцев и рядовых специалистов.