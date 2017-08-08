В российской столице продают все больше новых легковых авто

По словам главы столичного ДЭПИР Владимира Ефимова, в главном городе России продолжается тенденция по росту продаж новых легковых автомобилей. Достаточно сказать, что за первые два месяца текущего года рост объема продаж таких авто составил 8,7% (в сравнении с январем-февралем прошлого года). Москвичами было поставлено на учет 30509 новых легковых авто. Темпы автопродаж столичным жителям, таким образом, выше, чем годом ранее, по итогам которого рост составил 2,1%. Об этом сообщает портал Прайм.

Современный столичный авторынок отличается от общероссийского и в количественном, и в качественном отношении. Так, в 2017-м году лидерами продаж в регионах стали машины из бюджетного ценового сегмента, а в Москве — авто и бренды средней ценовой категории.

Владимир Ефимов также сообщил, что столице РФ удалось первой из регионов справиться с последствиями экономического кризиса и выйти на экономический рост. Одним из доказательств этому является рост числа в Москве крупных покупок.