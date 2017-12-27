Жители Ростова поставили народный рекорд по количеству просроченных продуктов

В одном из гипермаркетов Ростова-на-Дону был поставлен народный рекорд по числу просроченных продуктов. Как сообщают местные жители, в гипермаркете «Лента» всего за 4 месяца было обнаружено больше 30 непригодных для употребления продуктов.

По словам очевидцев, магазин с момента открытия 7 ноября прошлого года приобрел дурную репутацию и зарекомендовал себя не с лучшей стороны. При регулярном обращении в администрацию, руководство магазина попросту игнорировало мнение покупателей. После того как недовольству уже не было предела граждане стали целенаправленно искать испорченную продукцию и записывать данные в книгу жалоб.

Жители Ростова подчёркивают, что они многократно обращались в контрольно-ревизионные инстанции, однако получали множество отказов по факту отсутствия законодательных оснований.