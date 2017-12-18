За 2017-й год объем инвестиционных вливаний в основной капитал в Москве составил 1,972 триллиона рублей

В столице РФ планомерно реализуется комплексная программа развития и поддержки инвестиций, что мотивирует бизнес на активное инвестирование и развитие производства. Так, за прошлый год объем инвестиционных вливаний в основной капитал в Москве составил почти два триллиона рублей (если быть точным, 1,972 триллиона рублей). В 2016-м году было на 12,8% меньше, а в 2010-м году — на 76,6% меньше (в сопоставимых ценах). Об этом рассказывает сайт Investmoscow.ru.

Как сообщила Наталья Сергунина (замградоначальника столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений), в рамках вышеозначенной программы Москва активно поддерживает не только крупные инфраструктурные и транспортные проекты. Поддержка оказывается и промышленности, и IT-сектору.

По словам лидера столичного ДЭПИР Владимира Ефимова, Москвой демонстрируется позитивная динамика развития по каждому ключевому инвестиционному показателю. Он также подчеркнул, что эксперты и бизнесмены едины во мнении, что в Москве планомерно улучшается деловой климат.