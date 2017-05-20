Фестиваль "Мос/Еда!" первенствовал в отечественном рейтинге гастрономических событий марта

В ближайшие субботу и воскресенье столица примет во всех своих городских округах масштабный гастрономический фестиваль «Мос/Еда!». На полутора тысячах специально подготовленных площадках представят свои товары разные регионы РФ. В ярмарках поучаствуют и страны СНГ. Так, на прилавках появятся азербайджанские гранаты и молдавские яблоки. Организаторы готовят для посетителей тематические мастер-классы и экскурсии. Кроме того, как в минувшую пятницу отмечал столичный мэр С.Собянин, на мероприятии можно будет указать, какие товары заслуживают быть представленными на прилавках московских ярмарок выходного дня. Об этом информирует портал «Вечерняя Москва».

Любопытно, что фестиваль «Мос/Еда!» первенствовал в российском рейтинге десяти лучших событий гастрономического формата за март. Этот список составляли аналитики агентства «ТурСтат», расположившие в перечне также следующие события (места со 2-го по 10-е): «Скатерть-самобранка», «Праздник корюшки», «Югорский рыбный фестиваль», «Крым на тарелке», «Vizit Dagestan», «Колымское братство», «Серебряная корюшка», «Народная рыбалка» и «День Герасима Грачевника».