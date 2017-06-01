Столичные педагоги получают в среднем 90 тысяч рублей

При средней загрузке в 23 часа уроков и ряде общепринятых нагрузок учителя школ Москвы получают около 90 тысяч рублей. Удалось повысить доплаты за серьезную работу, связанную с ведением классного руководства – до 13 тысяч рублей в месяц, по сравнению с прошлым годом, эта доплата выросла на 7 тысяч рублей.

Такую информацию озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава департамента образования столицы Исаак Калина. Также он сообщил, что на 4 тысячи выросла по сравнению с 2017 годом минимальная планка оплаты труда: «Мы договорились с директорским корпусом, что в 2017 году нижняя планка зарплаты учителя64 тысячи в месяц. В 2018 удалось повысить до 68 тысяч». Напомним – департамент образования Москвы предложил школам новую методику расчетов оплаты труда школьных учителей, благодаря которому существенно выросла заработная плата и малооплачиваемых специалистов, и в целом педагогического состава. Расчет ведется не от средней зарплаты по учреждению, за основу берется минимальная оплата.