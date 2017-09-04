В салонах "Мегафон" появилась система денежных переводов "Золотая Корона"

В салонах сотовой связи "Мегафон" клиентам предоставили шанс совершать быстрые денежные переводы системой "Золотая Корона". Отмечается, что система "Золотая Корона" начала работать примерно в 1900 салонах "Мегафон", включая крупные города России.

Как сообщается в салоне сотовой связи, для того, чтобы воспользоваться денежным переводом, клиенту не потребуется заполнять многочисленные анкеты и различные бланки, достаточно всего лишь придти в любой салон "Мегафона", показать паспорт и сообщить данные и город получателя денежных средств. Адресат сможет уже сам выбрать место, где ему удобно получить денежные средства.

В настоящий момент на переводы средств системой "Золотая Корона" в салонах "Мегафон" запущено спецпредложение, согласно которому предусмотрен тариф в 0% на отправку денег в страны ближнего зарубежья в инвалюте, которая отличается от валюты получателя. На переводы по территории России действует тариф в 1,5% до 100 тысяч рублей и 1% в страны ближнего зарубежья. Если денежный перевод превышает 100 тысяч рублей, то комиссия составит около 1000 рублей.