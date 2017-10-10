Создатель Bancor: Женщины изменят мировую экономику

Создатель Bancor Галия Бернаци заявила, что именно женщины поспособствуют изменениям в мировой экономике. При этом, таковые будут исключительно положительными, и финансовая система забудет о кризисе, как сообщает VistaNews.

Галия Бернаци уверена, что мужчинам в этой сфере уже делать нечего. По её словам, несмотря на то, что женщины меньше трудоустраиваются, однако качество работы у них на высоте. В частности, при выполнении рутинного задания прекрасный пол справится лучше. Девушки просто более опытны, поскольку в повседневной жизни постоянно сталкиваются с финансами, а также необходимостью выбора лучшего.

Женщины-инвесторы интересуются порой более рискованными стартапами, однако успеют их правильно оценить. Галия Бернаци считает, что дамам достаточно проявить настойчивость, а мужчинам лучше не командовать, а помогать. Именно это приведёт к спасению мировой экономики.