Путин постановил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму россиян

Глава РФ Владимир Путин в среду, 7 марта, поставил свою подпись на документе закона об увеличении МРОТ. Отмечается, что МРОТ выйдет на один уровень с прожиточным минимумом (ПМ) уже весной текущего года.

Как пишут российские СМИ, сегодня лидер России Владимир Путин подписал документ, согласно которому с начала мая нынешнего года МРОТ встанет на один уровень с прожиточным минимумом россиян. На сегодняшний день закон полагает, что следует увеличить размер МРОТ до 11 163 рублей в месяц, благодаря чему он будет практически приравнен к ПМ граждан России.

Напомним, ранее масс-медиа писали о том, что в феврале текущего года Совфед принял решение об одобрении закона, в которой говорилось о приравнивании МРОТ к ПМ.

Отметим, что 1 июля 2017 года правительство России приняло решение увеличить МРОТ на 300 рублей, благодаря чему до настоящего момента он составляет 7800 рублей. Также стоит напомнить, что в сентябре 2017 года сообщалось, что прожиточный минимум в России вырос до 11 163 рублей.