Coca-Cola анонсировала свой первый алкогольный напиток

Компания Coca-Cola собирается выпустить свой первый алкогольный продукт. Об анонсе нового напитка стало известно Financial Times.

Один из самых крупных мировых производителей с 125-летним стажем изготовления напитков впервые решил изготовить спиртосодержащий продукт. Об этом руководство задумалось на фоне повышения спроса на слабоалкогольные товары в Японии, которые получили название "чжухай". Концентрация спирта в таких напитках примерно 5%. Японцы изготавливают их из крепкого алкоголя сётю, газировки и различных добавок.

Руководство Coca-Cola заинтересовалось перспективами и анонсировали свою линейку, выполненную в разных фруктовых вкусах. Аналитики отмечают, что такой ход является рациональным и может принести компании немалую прибыль. Впервые о возможности выпуска слабоалкогольной продукции заявил глава японского филиала Джордж Гардуньо. Он подчеркнул, что в 2018 году Coca-Cola продемонстрирует развитие за пределами устоявшегося направления. По словам топ-менеджера, пока брендовый "чжухай" задумывается как эксперимент и направлен, прежде всего, на покорение Японии.