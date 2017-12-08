Владимир Ефимов поделился секретом зарабатывания денег для бюджета Москвы

Основными источниками дохода, согласно данным Департамента финансов Москвы за прошлый год, стали налоги на прибыль и имущество. Об этом сообщил министр правительства столицы Владимир Ефимов. Как отмечают «Ведомости», впервые доходы в бюджет Москвы превысили 2 трлн рублей.

Это позволило выйти на профицитный бюджет с плюсом в 2 млрд вместо планируемого ранее дефицита в 200 млрд рублей. Как подчеркнул глава Департамента экономического развития города Владимир Ефимов, в сравнении с предыдущим периодом, доходы в 2017 году выросли на 13,2% до 2,097 трлн руб., а расходы – на 20,7% до 2,095 трлн. Больший рост показал налог на имущество организаций до 133 млрд руб. По словам Ефимова, рост объясним расширением списка облагаемой налогом коммерческой недвижимости, а также уточнением кадастровой стоимости: «Кадастровая стоимость многих объектов была существенно занижена. Многие торговые и офисные центры в базах данных Росреестра значились как социальные объекты и, исходя из этого оценивались по минимальной стоимости», - объяснил Ефимов. Также свыше 5,4 млрд рублей бюджет получил благодаря трудовым патентам для мигрантов. Помимо этого, бюджет пополнился за счет рекламы, введения торгового сбора и доходов за пользование имуществом.