В Минкомсвязи назвали стоимость для операторов реализации "пакета Яровой"

Глава Министерства связи Николай Никифоров рассказал о том, во сколько самым крупным операторам России обойдется реализация "пакета Яровой". Он отметил, что речь идет всего лишь о нескольких десятках миллиардов.

Как рассказал Никифоров, ранее операторы предполагали, что для реализации "пакета Яровой" потребуются триллионы рублей, что она считается практически невозможной. Однако он заверил, что речи ни о каких триллионах не идет, воплотить в жизнь "пакет Яровой" можно и при помощи нескольких десятков миллиардов рублей для каждого из крупнейших операторов мобильной связи России.

По его словам, никакого "драматического" роста цен на связь не предвидится, стоимость мобильной связи возрастет, однако незначительно.