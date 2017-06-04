Министр экологии Сергей Донской дал старт экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1

Второго марта, согласно поручению президента РФ, в Красноярск приехал руководитель отечественного Минприроды Сергей Донской. В ходе своего рабочего визита он посетил Красноярскую ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании (СГК), запустив начало ее экологической модернизации. Об этом пишет ИА REGNUM.

В запланированные модернизационные мероприятия входит замена трех старых дымовых труб на одну новую, которая высотой превышает предыдущие (это позволит добиться увеличения эффективности рассеивания выбросов). Также все станционные котлы намерены оснастить электрофильтрами, эффективность очистки которых не падает ниже уровня в 99%. Специалисты приступили к демонтажу одной из труб, как раз во время нахождения Сергея Донского на ТЭЦ-1.

Сергей Донской рассказал, что Красноярская ТЭЦ-1 включена в перечень предприятий, на которых в будущем году приступят к реализации программы модернизации. Что касается пятничного события, то министр считает, что оно позитивно скажется на экологической ситуации в городе.