Юрий Витренко, главный коммерческий директор «Нафтогаза», заявил, что Украине удалось «слезть с газовой иглы России». Для этого Украина закупила европейский газ, который оказался в 4 раза дороже, чем в России.

Как указал Витренко, Россия попала в свою же «ловушку». Украине удалось отказаться от газовых поставок из России, для этого потребовалось «перетерпеть один день». За эти сутки «Нафтогаз» и власти Украины смогли найти альтернативные способы для обеспечения страны газом.

Однако, новые поставки газа из Европы оказались для Украины затратнее. Теперь, чтобы купить газ, «Нафтогаз» будет платить сумму, в 4 раза превышающую ту, что раньше платили «Газпрому». Витренко также отметил, что украинцам удалось снизить потребление газа, что позволило «Нафтогазу» найти решение проблемы, пока Россия пыталась «поймать Киев в ловушку».

Теперь же, отмечает коммерческий директор «Нафтогаза», компания, как и прежде, будет работать во благо украинцам. «Нафтогаз» не занимается тем, что расточительно тратит деньги, указал Витренко.