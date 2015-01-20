«Газпром» расторгнет всех контракты с Украиной‍ на поставку и транзит газа

"Газпром" расторгнет все контракты с Украиной, заключенные о поставке и транзите газа в Европу. Об этом заявляет глава правления компании Алексей Миллер.

Украинцам придется на время жутких морозов надежно затянуть пояса и терпеть лишения из-за того, что две мощные компании, "Газпром" и "Нафтогаз", не смогли качественно договориться. В то время как "Газпром" устал от постоянной задержки оплаты газа со стороны украинской компании, то "Нафтогаз", заручившись поддержкой Петра Порошенко, предпочла все решить за украинский народ и, подобно обиженной женщине, напрочь отказалась от каких-либо услуг со стороны "Газпрома".

"На нет и суда нет", представители "Газпрома" не стали бороться за украинский рынок и заявили, что отныне все договора с Украиной будут прекращены. Как отмечает Алексей Миллер, это касается как непосредственной поставки газа, так и транзита топлива его в Европу.

В "Газпроме" отметили, что решение проблем Украины не в их компетенции, а потому не позволят, чтобы ее власти решали внутригосударственные проблемы за счет России.

Пока на "высоком" уровне точатся разногласия, обывателям в Украине приходится прикручивать отопление и одеваться "по типу капусты".