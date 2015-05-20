ЦБ отозвал лицензию у банка из Махачкалы «Алжан»

Со 2 марта, решением Банка России, махачкалинский банк «Алжан» лишается лицензии на проведение банковских операций. В феврале «Алжан» проводил сделки, которые едва не привели организацию к банкротству и потере ликвидности.

Как стало известно из сообщения ЦБ РФ, со 2 марта банк «Алжан» не имеет лицензии на проведение банковских операций. По данным, на 1 января 2018 года махачкалинская кредитная организация в общей система банков России занимала 521 позицию.

Специалисты ЦБ России установили, что в феврале в «Алжане» осуществлялись сделки на крупные суммы, которые своей направленностью заместили большую часть активов. Данные сделки привели к негативным последствиям – эксперты отметили потерю ликвидности банка, неспособность выполнять кредитные обязательства. Все это привело, в общем итоге, к тому, что банк оказался на грани банкротства.

Банк России указал, что руководители «Алжана» неоднократно нарушали требования с правилами о запрете на легализацию доходов, которые получены в результате преступлений или направлены на терроризм. Банк не предоставлял точные отчеты и корректные данные об операциях, которые в обязательном порядке должны контролироваться регулятором.

Теперь банк «Алжан» находится под временным администрированием, которое продлится до назначения управляющего, выбранного конкурсным путем. Также возможно, что в банке назначат ликвидатора.