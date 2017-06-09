Дмитрий Кобылкин: председатель правительства РФ подписал распоряжение по старту концессии для строительства СШХ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, прибывший с рабочим визитом в Ноябрьск, сделал важное заявление во вторник. 22 февраля председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил своей подписью распоряжение, которое предусматривает начало концессии для строительства Северного широтного хода (СШХ). Об этом пишет «Север-пресс».

Проект СШХ предусматривает создание железнодорожной магистрали в ЯНАО. Эта ветка будет иметь стратегически важное значение, ведь она свяжет западную и восточную части автономного округа, Северную железную дорогу со Свердловской. После того как магистраль будет введена в эксплуатацию, ее протяженность составит 707 км. Ожидается, что объем перевозок по СШХ будет достигать 23,9 млн. тонн. Координатором проекта выступает Росжелдор. Интересно, что это первый случай в истории российской железнодорожной практике, когда строительство будет вестись на условиях концессии.