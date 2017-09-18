Владимир Ефимов: рост оборота розничной торговли в столице в прошлом году достиг 4,5 трлн. рублей

В прошлом году оборот розничной торговли в российской столице показал впечатляющий рост, достигнув показателя в 4,5 трлн. рублей. Такие сведения сообщил глава столичного ДЭПИР Владимир Ефимов. Его слова приводит агентство «Прайм».

Уточняя приведенную информацию, управленец отметил, что в сравнении с аналогичным двенадцатимесячным периодом за 2016-й год, в 2017-м году прирост оборота розничной торговли составил 5,6%.

По данным Мосгорстата, рост в столице торгового оборота продовольственных товаров в прошлом году составил 6,6%, а оборота продовольственных товаров — 4,4%. В минувшем году предприятиям розничной торговли удалось повысить свой оборот на 10,6%. Онлайн-торговля и вовсе объявила о приросте на 35,4%.

По словам Владимира Ефимова, не стоит забывать, столице по праву принадлежит статус крупнейшего потребительского рынка в РФ. Доля розничной торговли в ВВП главного города нашей страны превышает пять процентов.