В марте AliExpress запускает в России сервисы для блогеров и шопоголиков

1 марта китайская компания AliExpress запускает на территории России два новых сервиса, предназначенных для блогеров и шопоголиков. Так накануне объявили представители торговой площадки.

В четверг для жителей Российской Федерации станет доступна блогерская биржа AliExpress Connect. Авторы контента могут присоединиться к ней и монетизировать свои продукты. Рекламодатели из разных брендов получают возможности публиковать заказы на обзоры, сразу указывая сумму гонорара. Чтобы присоединиться к бирже и принимать задания, блогеру необходимо набрать более 5 тысяч подписчиков. Требования по рейтингу существуют и для торговых марок.

Популярность среди аудитории будет оцениваться как по данным самого AliExpress, так и с внешних ресурсов, например, социальных сетей. Сервис будет распространяться через браузерную версию сайта и приложения для мобильных платформ. Согласно задумке AliExpress, покупатели смогут подписываться на работы блогеров с биржи, следить за обновлениями и пользоваться особыми акциями. Пользователи смогут сильнее влиять на ассортимент товаров, компании - увеличивать продажи.

Кроме того, в фирменное приложение внедрили "Клуб шопоголиков", который ранее развился из созданной в Китае платформы iTao. В его рамках потребители делятся фотографиями приобретенных товаров и обсуждают их. В AliExpress отметили, что через приложение оформляется более 60% всех заказов. Таким образом, сервисы площадки все больше начинают напоминать социальную сеть.